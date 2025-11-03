Con la testa fra le nuvole
Vincenzo Calafiore 03 Novembre 2025 “ Ho superato la mia età. Posso dire dunque che oggi, vivo una seconda vita. Non ho mai svenduto la mia libertà e vivo in una casa dalle finestre aperte. Le catene sono ali e ogni prigione un mondo. Ho avuto tutto il tempo di scavare dentro di me per ritrovare ancora un po’ di azzurro. Così ho cominciato ad annotare qualche pagina che dono a me stesso e a quei pochi amici. Dunque lo ammetto: sono un cattivo esempio da non imitare, ma confesso che senza questo mio modo di essere, sarei forse un niente, ancora vagando alla ricerca di me stesso. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
