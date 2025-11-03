Con la manovra 2026 scatta l'aumento delle accise sui carburanti | di quanto aumenterà il diesel da gennaio
Con la legge di Bilancio, dal 1 gennaio 2026 l'aliquota di accisa sulla benzina si abbasserà di 4,05 centesimi per litro, e contemporaneamente si alzerà della stessa cifra quella sul diesel, eliminando così lo storico vantaggio fiscale del diesel. Vediamo di quanto aumenta un pieno di gasolio da 50 litri. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Manovra 2026, allineamento delle accise: taglio sulla benzina, ma sul gasolio aumentano https://www.corrierenazionale.net/2025/10/28/manovra-2026-allineamento-delle-accise-taglio-sulla-benzina-ma-sul-gasolio-aumentano/ Dal 1° gennaio 2026 scatta l’al - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, sigarette più care fino a 1,5 euro a pacchetto: quando scatta l’aumento - Dal 2026 scatta il nuovo calendario delle accise sul tabacco: aumenti graduali fino a 1,5 euro a pacchetto entro il 2028 per finanziare parte della Manovra ... Scrive quifinanza.it
Manovra 2026: il tetto del 5 per mille sale a 610 milioni, primo aumento dal 2013 - La bozza della legge di Bilancio 2026 prevede l'innalzamento del tetto del 5 per mille da 525 a 610 milioni di euro a decorrere dal 2026. Segnala orizzontescuola.it