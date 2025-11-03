Con la droga già divisa in dosi nell’auto e in casa | in carcere
PONTEDERA – Con la droga nell’auto e in casa: in manette. I carabinieri del radiomobile di Pontedera, hanno arrestato un 49enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale. L’intervento e? avvenuto intorno alle 21,30, quando una pattuglia, transitando in viale America, ha notato un’autovettura con a bordo due persone. Durante il controllo, uno degli occupanti ha opposto resistenza, tentando di ostacolare l’azione dei militari chiudendo con forza lo sportello dell’auto. A seguito di perquisizione personale, l’uomo e? stato trovato in possesso di due involucri contenenti cocaina per un peso complessivo di circa 41,84 grammi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
