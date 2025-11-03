Con il cuore gelato Scomparsa un’altra giovanissima | scattata la corsa contro il tempo

Da sabato 1 novembre non si hanno più notizie di Alessia Gianatti, 18 anni, residente a Capiago Intimiano, nel Comasco. La giovane è svanita nel nulla dopo una serata in discoteca a Milano, e da allora nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lei. A lanciare l’allarme è stato il padre, Giuliano Gianatti, che attraverso i social ha chiesto l’aiuto di tutti per ritrovarla: “Mia figlia è scomparsa, non ha con sé i suoi medicinali e ho paura per la sua vita”. Secondo quanto riferito dall’uomo, Alessia deve assumere regolarmente farmaci essenziali per la sua salute, ma al momento della scomparsa non li aveva portati con sé, rendendo la situazione ancora più preoccupante. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

