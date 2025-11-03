Con CDL la sicurezza comincia già dal porto
Specializzazione, integrazione e controllo: tre parole chiave che definiscono l’identità di CDL Srl, azienda livornese che da oltre cinquant’anni rappresenta un punto di riferimento nel settore dei servizi di igiene ambientale e della sicurezza biologica applicata alla logistica marittima. «L’efficacia in un settore così critico richiede una specializzazione chirurgica – spiega Gianluca Bernini, amministratore delegato di CDL Srl –. Per questo operiamo attraverso tre macro-divisioni totalmente integrate, ognuna focalizzata su un pilastro della sicurezza del carico. Questo ci permette di coprire l’intero ciclo di conformità, dalla prevenzione alla certificazione finale». 🔗 Leggi su Lanazione.it
