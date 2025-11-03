Comunità scolastica e città in lutto per la tragica scomparsa del giovane studente a Capizzi | Vicinanza e solidarietà ai familiari

Con parole intense di cordoglio e affetto, l’Istituto Ettore Majorana di Troina, frequentato dal sedicenne Giuseppe Di Dio, ha affidato ai social la sua partecipazione al lutto che ha colpito la comunità scolastica e tutta la città. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

