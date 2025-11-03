Comunità in lutto Addio a Mario Galassi

Una grande scomparsa per il Consorzio di Bonifica. La frazione di Ceserano piange la scomparsa di Mario Galassi (nella foto), 62 anni, dipendente per molti anni della Comunità Montana della Lunigiana ed attualmente del Consorzio di Bonifica. "Un lavoratore instancanile - lo ricordano amici e paesani - in grado di utilizzare qualsiasi mezzo gli venisse affidato. Un agricoltore con la passione dell’orto e delle api, boscaiolo provetto e nel tempo libero appassionato di cavalli". Il presidente del Consorzio Dino Sodini ha detto di lui "Un grande lavoratore, una persona disponibile. Un uomo perbene". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Comunità in lutto. Addio a Mario Galassi

