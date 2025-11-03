Comune di Arezzo continuano le iscrizioni all’albo degli scrutatori
Arezzo, 3 novembre 2025 – Comune di Arezzo, continuano le iscrizioni all’ albo degli scrutatori. Scade domenica 30 novembre il termine per presentare domanda d’iscrizione all’albo degli scrutatori. Occorrono a tal fine l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune di Arezzo, età inferiore ai 75 anni, possesso del titolo di studio di scuola media. L’iscrizione non ha scadenza e dunque va effettuata una sola volta. L’albo viene aggiornato a gennaio di ogni anno. Informazioni su https:www.comune.arezzo.itnode21228. 🔗 Leggi su Lanazione.it
