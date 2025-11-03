di Giorgio Boratto Uno dei più importanti contributi sulle dinamiche fondamentali che la psicoanalisi individua nel fenomeno guerra è stato svolto da Franco Fornari già nel 1965, 60 anni fa. Nel gennaio del 2023 è stato ripubblicato da Feltrinelli il suo lavoro dal titolo Psicoanalisi della guerra. E’ chiaro che quel meccanismo dettato dall’inconscio non ha età: si tratta di comprendere come la guerra sia una caratteristica specifica del nostro inconscio: tutti abbiamo avuto la pulsione di uccidere qualcuno. Le intenzionalità distruttive e sadiche sono sempre esistite nell’inconscio di ognuno. Ricordo che Sigmund Freud disse che se ogni volta che pensassimo di uccidere qualcuno morisse un cinese a quest’ora la Cina sarebbe un deserto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Comprendere le origini della guerra per superarla: la lezione ancora attuale di Franco Fornari