Comprare casa a Milano aumentano i prezzi | chi può risparmiare

Nel primo semestre del 2025 i prezzi delle case a Milano sono saliti dell’1,4%. A confermare i dati è l’Ufficio Studi Tecnocasa, secondo il quale solo gli affitti hanno registrato un lieve calo. A trainare la crescita sono soprattutto le aree di Lodi-Corsica e Città Studi, mentre solo i Navigli segnano un leggero ribasso. La domanda resta però alta, trainata da giovani e famiglie che cercano una prima casa, ma anche da investitori che puntano su aree in riqualificazione in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Il mercato del lusso, invece, resta stabile, con punte fino a 20 mila euro al metro quadro nel centro città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

