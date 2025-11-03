Comprare casa a Milano aumentano i prezzi | chi può risparmiare
Nel primo semestre del 2025 i prezzi delle case a Milano sono saliti dell’1,4%. A confermare i dati è l’Ufficio Studi Tecnocasa, secondo il quale solo gli affitti hanno registrato un lieve calo. A trainare la crescita sono soprattutto le aree di Lodi-Corsica e Città Studi, mentre solo i Navigli segnano un leggero ribasso. La domanda resta però alta, trainata da giovani e famiglie che cercano una prima casa, ma anche da investitori che puntano su aree in riqualificazione in vista delle Olimpiadi invernali del 2026. Il mercato del lusso, invece, resta stabile, con punte fino a 20 mila euro al metro quadro nel centro città. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Altre letture consigliate
Vendere o comprare casa? A Halloween c’è chi gioca a dolcetto o scherzetto… Ma quando si tratta di casa, noi non facciamo scherzi: ? Nessun imprevisto nascosto ? Nessuna promessa illusoria ? Solo trattative serie e supporto reale Se vuoi una c - facebook.com Vai su Facebook
Comprare casa a Milano, i prezzi aumentano nel quartiere Corvetto-Rogoredo - A Milano i prezzi delle case si muovono in direzioni opposte: crescono a Corvetto- Lo riporta quifinanza.it
Conviene comprare casa e non affittarla? La città in cui è meglio accendere un mutuo - Secondo il Gruppo Tecnocasa, nel 2025 conviene acquistare casa piuttosto che affittare, con poche eccezioni in città come Milano ... Da quifinanza.it
Mutui, il valore cresce: in Lombardia prestiti da 149mila euro per comprare una casa - Milano, 31 agosto 2025 – L’importo medio di un mutuo per acquistare casa sfiora i 149mila euro in Lombardia. Secondo ilgiorno.it