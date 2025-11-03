Competenze digitali le posseggono meno del 46% degli italiani in Finlandia si supera l’80% | tra scuola Università e divari di genere
L’Italia continua a scontare un ritardo significativo nella diffusione delle competenze digitali. Meno del 46% della popolazione possiede un livello almeno basilare, contro una media UE del 55,6%. I Paesi con le performance migliori, come Paesi Bassi e Finlandia, superano l’80%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
