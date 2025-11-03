Competenze digitali le posseggono meno del 46% degli italiani in Finlandia si supera l’80% | tra scuola Università e divari di genere

Orizzontescuola.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia continua a scontare un ritardo significativo nella diffusione delle competenze digitali. Meno del 46% della popolazione possiede un livello almeno basilare, contro una media UE del 55,6%. I Paesi con le performance migliori, come Paesi Bassi e Finlandia, superano l’80%. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Competenze digitali: in Italia solo il 45% raggiunge il livello base - In Italia, meno della metà della popolazione possiede competenze digitali di base. Da catania.liveuniversity.it

competenze digitali posseggono menoLe competenze digitali in Italia e le nuove prove INVALSI - Le competenze digitali tra prove invalsi, premi e paradossi: l’Italia connessa che inciampa ancora sulla tastiera ... Lo riporta diritto.it

Sulle competenze digitali l’Italia è messa malissimo - Dal suddetto studio, infatti, si palesano dei dati piuttosto preoccupanti, conseguenza di un’educazione digitale che non è ancora diventata un elemento predominante nella formazione (fin dall’età ... Segnala giornalettismo.com

Cerca Video su questo argomento: Competenze Digitali Posseggono Meno