Commemorazione dei defunti | cerimonia nei cimiteri di Riccione
Si è svolta domenica, 2 novembre, la cerimonia di commemorazione di tutti i defunti e dei Caduti per la Patria. Le celebrazioni, che hanno visto la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione, autorità civili, militari e associazioni combattentistiche, sono partite dal Monumento ai Caduti di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Celebrazioni del 1° novembre. Ognissanti e Commemorazione dei Defunti e le vittime di tutte le guerre. Sabato 1 novembre Gradisca d’Isonzo si è raccolta in un momento di memoria e di riflessione per ricordare i Defunti e le Vittime di tutte le guerre. Abbiamo - facebook.com Vai su Facebook
Fiumicino commemora i Defunti: le cerimonie nei cimiteri comunali - Fiumicino, 3 novembre 2025 – In occasione della Commemorazione dei Defunti, si sono svolte ieri le cerimonie di deposizione degli omaggi floreali presso i cimiteri del Comune di Fiumicino, alla ... Si legge su ilfaroonline.it
Domenica 2 novembre, Commemorazione dei Defunti: al Cimitero comunale celebrazione eucaristica e processione con autorità e confraternite - Si terrà domenica 2 novembre prossimo, presso il Cimitero comunale, la tradizionale cerimonia in occasione della Commemorazione dei Defunti. Scrive corriereofanto.it
Commemorazione dei defunti: orari, navetta gratuita e cerimonia religiosa al cimitero di Eboli - In occasione della commemorazione dei defunti, anche quest’anno il civico cimitero di via Foscolo a Eboli resterà aperto nei giorni 1 e 2 novembre, dalle ore 7. Da infocilento.it