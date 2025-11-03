Commemorazione dei defunti | cerimonia nei cimiteri di Riccione

Riminitoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta domenica, 2 novembre, la cerimonia di commemorazione di tutti i defunti e dei Caduti per la Patria. Le celebrazioni, che hanno visto la presenza dei rappresentanti dell’amministrazione, autorità civili, militari e associazioni combattentistiche, sono partite dal Monumento ai Caduti di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

