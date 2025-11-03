Comitato gestione Autorità portuale | Marchionna sceglie un avvocato tributarista
BRINDISI – L'avvocato Gianluca Selicato è il nuovo rappresentante del Comune di Brindisi presso il comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale. La designazione è stata ufficializzata dal sindaco Giuseppe Marchionna, in occasione della conferenza dei. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
