Comitato ex lavoratori interinali Amat | Due anni di servizio poi l’oblio Ora chiediamo giustizia e rispetto
Il Comitato ex lavoratori interinali dell’officina Amat Palermo lancia un appello pubblico per chiedere attenzione e risposte dalle istituzioni, dopo mesi di silenzio e promesse mancate. A seguito di una selezione pubblica, abbiamo prestato servizio all'Amat Palermo per un periodo complessivo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#UiltucsLive #Avolta, firmato l’accordo che istituisce il nuovo Comitato aziendale europeo! Un passo storico per oltre 25.000 lavoratrici e lavoratori in Europa dei settori food & beverage e retail, frutto di anni di impegno sindacale e continuità con l’esperien - facebook.com Vai su Facebook
Beko, sindacati 'azienda non stabilizza lavoratori interinali' - Le rappresentanze sindacali interne allo stabilimento Beko di Comunanza (Ascoli Piceno), Fim, Fiom, Uilm e Ugl Metalmeccanici puntano il dito contro l'azienda, accusata di "aver abbandonato ogni ... Come scrive ansa.it
Ritirato l’emendamento sui contratti a termine: fallito il blitz della destra per estendere i limiti dei lavoratori interinali - “Il ministero del Lavoro troverà un’altra strada”, si è limitato a dire il ministro dei Rapporti con il Parlamento, il meloniano Luca Ciriani. Riporta ilfattoquotidiano.it
Contratti a termine per i lavoratori interinali, assunzione dopo 4 anni non più 3 - Al Senato approfittando del decretone ribattezzato per sintesi 'decreto economia', infila un emendamento sui contratti a ... Da ansa.it