Comitato ex lavoratori interinali Amat | Due anni di servizio poi l’oblio Ora chiediamo giustizia e rispetto

Il Comitato ex lavoratori interinali dell’officina Amat Palermo lancia un appello pubblico per chiedere attenzione e risposte dalle istituzioni, dopo mesi di silenzio e promesse mancate. A seguito di una selezione pubblica, abbiamo prestato servizio all'Amat Palermo per un periodo complessivo di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it