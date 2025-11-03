Come sta Dybala dopo l'infortunio su rigore col Milan | gli era già successo vive un incubo

Le condizioni dell'argentino tengono in ansia la Roma e Gasperini che nel dopo gara dice con certezza per quanto tempo perderà il calciatore. L'esito degli esami strumentali chiarirà la reale entità dell'infortunio e quali sono i tempi di recupero effettivi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

