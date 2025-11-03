Come si costruisce la resilienza nella filiera della difesa

In un contesto caratterizzato da crescenti esigenze di sicurezza e da una domanda in continua espansione di sistemi e tecnologie per la difesa, le industrie del settore si trovano oggi di fronte a una sfida cruciale: costruire modelli di sostenibilità industriale di lungo periodo. Garantire la disponibilità operativa dei sistemi, gestire in modo efficiente le risorse e preservare la continuità produttiva in uno scenario di catene di fornitura globali sempre più fragili, rappresentano obiettivi chiave per qualunque azienda che operi in ambito difesa. Il Product support non è più soltanto un'attività post-vendita, ma una componente strutturale della strategia industriale.

