Come riconoscere un video generato dall’IA | i 5 consigli dell’esperto
AGI – Un’addestratrice sbranata da un’orca durante uno show in un parco acquatico; mamma gorilla che di fronte alle marachelle del suo cucciolo fa le stesse espressioni pazienti ma stanche di un’umana; turisti che passeggiano sereni e rilassati su ponti tibetani ancorati alla montagna con il vuoto sotto i piedi. Ci siamo cascati tutti. Ci siamo meravigliati di un video, lo abbiamo condiviso e ci siamo sentiti rispondere “ma non vedi che è creato con l’ intelligenza artificiale?”. Aprite gli occhi. Ma non sempre è ovvio, non sempre le immagini sono così assurde da far nascere il sospetto e, soprattutto, in futuro questi video saranno sempre più precisi. 🔗 Leggi su Agi.it
