Come parlano le piante e cosa si dicono
Le piante comunicano attraverso segnali chimici che partono dalle loro pareti. Capirli significa poter creare nuove varietà, migliorare la resistenza alle malattie e ridurre l’uso di pesticidi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it
