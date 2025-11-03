Come parlano le piante e cosa si dicono

Gamberorosso.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le piante comunicano attraverso segnali chimici che partono dalle loro pareti. Capirli significa poter creare nuove varietà, migliorare la resistenza alle malattie e ridurre l’uso di pesticidi. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it

