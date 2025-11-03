Come indossare il rossetto rosa di tendenza a qualsiasi età

I n una serata dove la luce dei riflettori sembra competere con quella delle stelle, Vittoria Ceretti e Demi Moore dimostrano che l’eleganza e il fascino non hanno età. Bastano un rossetto in tonalità rosa vintage – e un abito couture sfavillante di Gucci che lascia vedere quasi tutto – per prendersi la scena sul red carpet affollato di beauties leggendarie. Demi Moore, dal pixie alla chioma XXL: le metamorfosi della “più bella del mondo” secondo People X Il rossetto vincitore ai Lacma 2025. Los Angeles si accende di luce per il LACMA Art + Film Gala 2025, la notte in cui cinema, arte e moda si intrecciano sul tappeto blu. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Come indossare il rossetto rosa di tendenza a qualsiasi età...

Contenuti che potrebbero interessarti

Rossetto o burrocacao? Con i nuovi Rossetto-Burrocacao di Natur Unique non devi scegliere Li puoi indossare da soli per un effetto naturale oppure mixarli per creare la tua sfumatura unica (qui ho usato ciclamino + nude ). Idratano le labbra come un bal - facebook.com Vai su Facebook

Il rossetto rosa conquista TikTok: come indossarlo in autunno - Il rossetto rosa è diventato protagonista sui social, in particolare su TikTok, ed è perfetto per riscaldare l'autunno e illuminare il viso ... Segnala amica.it

Rossetti scuri e dark. Per Halloween, e non solo - La notte di Halloween è solo il pretesto perfetto per azzardare nuance più intense che mai sulle labbra. Come scrive iodonna.it

La borsa rosa in autunno, 15 modelli di tendenza per dare un tocco romantico anche ai look più seriosi - Uno dei colori maggiormente amati e indossati durante la primavera è sicuramente il rosa, una cromia che evoca femminilità, romanticismo e raffinatezza. Secondo vogue.it