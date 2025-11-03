Come indossare il rossetto rosa di tendenza a qualsiasi età

Iodonna.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I n una serata dove la luce dei riflettori sembra competere con quella delle stelle, Vittoria Ceretti e Demi Moore dimostrano che l’eleganza e il fascino non hanno età. Bastano un rossetto in tonalità rosa vintage – e un abito couture sfavillante di Gucci che lascia vedere quasi tutto – per prendersi la scena sul red carpet affollato di beauties leggendarie. Demi Moore, dal pixie alla chioma XXL: le metamorfosi della “più bella del mondo” secondo People X Il rossetto vincitore ai Lacma 2025. Los Angeles si accende di luce per il LACMA Art + Film Gala 2025, la notte in cui cinema, arte e moda si intrecciano sul tappeto blu. 🔗 Leggi su Iodonna.it

