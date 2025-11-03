Come funzionano i quattro supercervelli di BMW iX3 e tutta la Neue Klasse

Dday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con la Neue Klasse, BMW ha adottato una nuova piattaforma hardware-software destinata a caratterizzare tutta la prossima generazione di automobili del gruppo. 🔗 Leggi su Dday.it

come funzionano i quattro supercervelli di bmw ix3 e tutta la neue klasse

© Dday.it - Come funzionano i quattro "supercervelli" di BMW iX3 e tutta la Neue Klasse

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Funzionano Quattro Supercervelli Bmw