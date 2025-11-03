Nel cuore di Roma, tra i Fori Imperiali e via Cavour, la Torre dei Conti è diventata teatro di un intervento lungo e complesso. Nella mattinata del 3 novembre 2025, due cedimenti strutturali hanno interessato la storica torre medievale, che era sottoposta a un intervento di restauro. Alcuni operai presenti sul cantiere sono stati soccorsi (uno è ricoverato in codice rosso all'ospedale San Giovanni), mentre un altro operaio, un cittadino romeno di nome Octavian, è rimasto intrappolato sotto i detriti. Da quel momento, le squadre Usar (Urban Search and Rescue) dei Vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per localizzare e mettere in salvo la persona dispersa, operando in condizioni di estrema precarietà e con rischio continuo di nuovi crolli. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Come funziona la tecnologia usata dai Vigili del Fuoco per i soccorsi alla Torre dei Conti