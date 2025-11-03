Come è morta Aurora Tila? Oggi la sentenza per il fidanzatino La mamma | Lei non lo voleva più
Bologna, 3 novembre 2025 – E’ accusato di omicidio volontario e aggravato il ragazzino ed ha solo 16 anni. E’ alle fasi finali, davanti al tribunale dei Minorenni di Bologna, il processo per la morte di Aurora Tila, morta a 13 anni a Piacenza. La ragazzina, che aveva una relazione (che cercava di interrompere) con quello che oggi è l’ imputato, è precipitata il 25 ottobre del 2024 da un balcone al settimo piano dell'edificio in cui viveva con la madre e la sorella più grande. Le ultime parole di Tila: “Non puoi farmi questo”. Lui, allora quindicenne, si è sempre dichiarato innocente, ma contro di lui ci sono testimonianze e anche un video. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
