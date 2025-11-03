Come dribblare il paradosso dell' esercizio che non ti fa dimagrire anche quando ti alleni parecchio
Dimagrire con l'attività fisica è un obiettivo diffuso, per alcuni pesino una fissa, sul quale tuttavia occorre qualche precisazione perché - no - il movimento da solo non garantisce il successo. Lo hanno dimostrato già quattro anni fa i ricercatori coinvolti nello Studio multicentrico DiOGenes, che ha coinvolto oltre 1.100 persone dimostrando come l'esercizio abbia un effetto limitato sulla quantità di peso perso, anche se aumentarne l'intensità dopo il dimagrimento aiuta enormemente a mantenere il risultato. Sembra, tuttavia, che la notizia non sia circolata abbastanza, visto che sull'argomento continuano a circolare teorie confuse. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
