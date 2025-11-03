Come contrastare incendi e alluvioni con l’uso di droni e AI | esperienze a confronto
BRINDISI - Rafforzare le capacità di risposta ai disastri naturali o antropici in Italia (Puglia e Molise), Albania e Montenegro, attraverso l’impiego di tecnologie innovative basate su droni: è l’obiettivo del progetto Territory, proposto da Distretto tecnologico aerospaziale sc a rl (Dta). 🔗 Leggi su Brindisireport.it
