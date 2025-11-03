Colpo Nazionale per Conte | lo ha annunciato il dirigente

Dopo il pareggio interno contro il Como, Conte si sta guardando intorno per le prossime mosse di mercato. Il nuovo colpo arriva direttamente dalla Nazionale. Il Napoli continua a fare affidamento sul suo gigante tra i pali. Dopo il rigore parato contro il Lecce, Vanja Milinkovic Savic si è ripetuto anche contro il Como, neutralizzando la conclusione dal dischetto di Alvaro Morata e regalando ad Antonio Conte un punto comunque prezioso nella corsa scudetto. Lo 0-0 maturato al Maradona non è stato un passo falso, ma una prova di solidità e di sofferenza. Perché quando non si riesce a vincere, l’importante è non perdere. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com © Glieroidelcalcio.com - Colpo Nazionale per Conte: lo ha annunciato il dirigente

Leggi anche questi approfondimenti

? UFFICIALE: SPALLETTI È BIANCONERO! L'ex CT della Nazionale firma con la Juventus fino al 2026. Un colpo di grande esperienza e competenza . CV DA VINCENTE: Dalla storica Champions con l'Udinese allo Scudetto col Napoli: arriva uno degl - facebook.com Vai su Facebook

Conte riaggiorna Velasco: chi vince, festeggia; chi perde, declama statistiche - Conte che declama statistiche dopo la sconfitta a Torino ci fa tornare in mente Maurizio Sarri. Segnala ilnapolista.it

Sacchi: «Conte in Nazionale, finiti gli allenamenti, scriveva su un taccuino tutto quello che avevamo fatto» - Arrigo Sacchi, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta, analizza il match che andrà in scena oggi al Maradona: ecco le sue parole ... Secondo ilnapolista.it

Napoli, Conte: «Nel primo tempo eravamo bellini, ci siamo fatti gol da soli» - All'allenatore del Napoli non è piaciuto l'atteggiamento del primo tempo: «Siamo stati 'bellini' da vedere, ma poi non abbiamo ... Scrive ilmessaggero.it