Colpito al volto dal corno di una capra l’uomo riacquista la vista

Colpito al volto dal corno di una capra, un uomo ha riportato una perforazione del bulbo oculare e una frattura alla base cranica. L’uomo di 34 anni di Santa Teresa di Riva (Messina) è stato dimesso dal Policlinico universitario di Messina dopo due interventi neurochirurgici e oculistici che gli hanno salvato la vista. Intervento complesso di otto ore. Il paziente era stato colpito al volto dal corno di una capra due settimane fa, con perforazione del bulbo oculare e frattura della base cranica, secondo quanto riferito dall’ospedale. Un’équipe multidisciplinare ha eseguito un primo intervento per riparare le lesioni craniche e ricostruire le membrane che proteggono il cervello. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Colpito al volto dal corno di una capra, l’uomo riacquista la vista

