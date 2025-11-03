Colpaccio per La Forza di una Donna | la soap turca guadagna minuti togliendoli alla storica trasmissione

Grande cambiamento nel palinsesto del sabato pomeriggio su Mediaset: la soap turca La forza di una donna ottiene uno spazio extra che comporta la riduzione del tempi di messa in onda della storica soap americana Beautiful. In particolare, per il sabato 1 novembre la puntata speciale della serie turca è stata anticipata alle 14:20, con una durata prolungata fino alle 16:30 circa, togliendo qualche minuto alla fascia tradizionalmente occupata da Beautiful. Il successo de La Forza di una Donna e la decisione Mediaset. La decisione riflette il successo crescente della soap turca nel daytime: ascolti che superano regolarmente i 2 milioni di spettatori e share sopra il 25% nel sabato pomeriggio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it