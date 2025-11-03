Colonia felina di via Nairobi ennesimo atto vandalico | Gesto che offende chi si prende cura degli animali

Ennesimo atto vandalico alla colonia felina di via Nairobi, tra corso Pisani e corso Calatafimi, a poche centinaia di metri di piazza Indipendenza. A denunciarlo è Concetta Amella, capogruppo del Movimento 5 Stelle in consiglio comunale. "Il 22 febbraio scorso insieme all’assessore al Benessere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sai cos'è una colonia felina? È un gruppo di gatti liberi stabili in un territorio. "Abbiamo dei mici in comune" è l'evento dedicato alle colonie feline! ?Ti aspettiamo Mercoledì 5 Novembre alle ore 17:00 in Corso Unione Sovietica 228/d! Link prenotazione: - facebook.com Vai su Facebook

Sgomberata dai vigili l'area della colonia felina di via Villacaccia: «Materiali abusivi» - Gli agenti della Polizia locale hanno sgomberato da cucce e altri ripari "di fortuna" non di proprietà del Municipio l'area della colonia felina comunale di via Villacaccia a Udine. Si legge su ilgazzettino.it

«Via la colonia felina, sporca». Arrivano i vigili. Verifiche della veterinaria, momenti di tensione a Jesi - «Qui la situazione è diventata insostenibile ha detto questi gatti sono ingestibili, sono troppi e defecano ... Secondo corriereadriatico.it

«Via la colonia felina, sporca». Arrivano i vigili. Verifiche della veterinaria, momenti di tensione a Jesi - JESI Si potrebbe chiamare la colonia felina della discordia, quella che in via Giacomo Magagnini a Jesi ha dato il via ad una controversia che dura ormai da quattro anni tra cittadini che lamentano ... Lo riporta corriereadriatico.it