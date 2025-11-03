Cologno dopo quasi vent’anni si interrompe la collaborazione tra Legambiente e la scuola media
Cologno. Salta, dopo quasi vent’anni, il sodalizio tra il circolo di Legambiente Agorà e la scuola secondaria di primo grado “Abate G. Bravi”: quest’anno, infatti, il tradizionale appuntamento di educazione ambientale denominato “ Puliamo il Mondo ” si svolgerà senza la partecipazione degli studenti delle medie. L’evento, giunto alla diciassettesima edizione, prevede la raccolta dei rifiuti in diverse aree del paese e una visita a un’azienda che produce compost riutilizzando materiale vegetale. L’obiettivo, come sempre, è sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del rispetto dell’ambiente e del riciclo, in un’ottica di economia circolare e riduzione delle emissioni di anidride carbonica. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche questi approfondimenti
PRIMAVERA 2 | Giornata 7 A Cologno al Serio (BG), i giovani blucelesti (#aL secondo con 12 pts) - desiderosi di riscatto dopo il ko di Tavagnacco - ospitano la Sampdoria (nona con 7 pts) ? Il live testuale (dalle 14:30) https://tinyurl.com/yc5hs2pd ? - facebook.com Vai su Facebook