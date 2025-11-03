Colmen Cros a Dazio vincono Gaggi e Menghi

Sondriotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Purtroppo le previsioni meteo della vigilia indicavano pioggia forte per domenica 2 novembre, ma ciò non ha minimamente scalfito la voglia di correre e tornare a farlo sui prati dei podisti della provincia di Sondrio. A Dazio quindi sono arrivati 330 runners pronti a battagliare sui prati messi a. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

