Collegamenti con le isole minori a rischio il caso finisce all' Ars

Restano accesi i riflettori sul futuro dei collegamenti con le isole minori. Una partita che si sta giocando negli uffici della Regione dove in mattinata è previsto l'incontro con i vertici della Caronte&Tourist dopo la proroga dell'obbligo di servizio pubblico scaduta lo scorso 31 ottobre. Un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

