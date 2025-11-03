Colleferro | Artena | Valmontone Controllo straordinario dei Carabinieri Tre denunce una persona segnalata per uso di droga e sei automobilisti sanzionati per oltre 7mila euro
Cronache Cittadine COLLEFERRO ARTENA VALMONTONE – Tre denunce, di cui una per minacce nei confronti di un 39enne albanese, gravemente L'articolo Colleferro Artena Valmontone. Controllo straordinario dei Carabinieri. Tre denunce, una persona segnalata per uso di droga e sei automobilisti sanzionati per oltre 7mila euro Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
News recenti che potrebbero piacerti
due incontri formativi nelle scuole di Artena e Colleferro per sensibilizzare i giovani su bullismo, cyberbullismo e rispetto delle regole - facebook.com Vai su Facebook
"#Artena" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Colleferro, sgominata banda di spacciatori che operava su più comuni: ingenti sequestri di droga - I Carabinieri della Compagnia di Colleferro e della stazione del piccolo comune montano di Carpineto Romano, diretti dal capitano Tommaso De Lisa ( comandante della Compagnia di Colleferro) con il ... ilmessaggero.it scrive