Collari d’Oro al Merito Sportivo 2025 | la premiazione ai campioni mondiali olimpici e paralimpici azzurri a Roma

Roma, 3 novembre 2025 – E' stata una giornata ricca di emozioni alla Casa delle Armi del Foro Italico a Roma. Si è rinnovato l'appuntamento della consegna dei Collari d'Oro al Merito Sportivo e per l'edizione 2025. Sono stati premiati gli atleti olimpici e paralimpici che hanno ottenuto, nel corso dell'anno, titoli mondiali. Insieme con loro anche i tecnici, le società sportive e le personalità dello sport che si sono distinte nel 2025. Il racconto della cerimonia, i premiati e le dichiarazioni – Fonte agcconi.it (da agcconi.it). Presenti all'evento il Presidente del CONI Luciano Buonfiglio, il presidente del CIP Marco Giunio De Sanctis, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti e il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi.