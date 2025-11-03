Coinvolto in un incidente fugge senza prestare soccorso Poi va a cena al ristorante

Ferraratoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Stava cenando tranquillamente in un ristorante di Pontelagoscuro nonostante poco prima fosse stato coinvolto in un incidente all'incrocio tra via Bologna e via Imperiale, dal quale era scappato senza prestare soccorso, come se niente fosse accaduto.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

coinvolto incidente fugge senzaFugge senza prestare soccorso in un incidente: la Polizia Locale lo rintraccia mentre cena al ristorante - Stava cenando tranquillamente in un ristorante di Pontelagoscuro nonostante poco prima fosse stato coinvolto in un incidente all'incrocio tra via Bologna e via Imperiale, dal quale era scappato senza ... cronacacomune.it scrive

A7, camionista travolge auto e fugge: tre feriti, illeso un bambino di 20 mesi - Un grave incidente si è verificato stamani lungo l’autostrada A7 tra Genova Ovest ed Est, in direzione Milano, quando un camionista alla guida di una bisarca ha travolto un’autovettura senza fermarsi ... Scrive telenord.it

coinvolto incidente fugge senzaIncidente Torre del Greco, rintracciato l'automobilista fuggito: è un imprenditore di 28 anni incensurato - Fuga finita per il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all’agente Aniello Scarpati, morto durante il ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Coinvolto Incidente Fugge Senza