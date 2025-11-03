Coinvolto in un incidente fugge senza prestare soccorso Poi va a cena al ristorante

Stava cenando tranquillamente in un ristorante di Pontelagoscuro nonostante poco prima fosse stato coinvolto in un incidente all'incrocio tra via Bologna e via Imperiale, dal quale era scappato senza prestare soccorso, come se niente fosse accaduto.Iscriviti al canale WhatsApp di FerraraTodayIl. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’attore a giugno del 2017 è stato coinvolto in un grave incidente stradale a causa del quale una donna ha perso la vita Vai su Facebook

Il secondo portiere dell’Inter Josep Martinez investe in auto e uccide un anziano in carrozzina: l’incidente a Fenegrò, a 5 km dalla Pinetina. Sembra che l’anziano abbia sbandato all’improvviso, forse per un malore @tancredipalmeri #sportitalia - X Vai su X

Fugge senza prestare soccorso in un incidente: la Polizia Locale lo rintraccia mentre cena al ristorante - Stava cenando tranquillamente in un ristorante di Pontelagoscuro nonostante poco prima fosse stato coinvolto in un incidente all'incrocio tra via Bologna e via Imperiale, dal quale era scappato senza ... cronacacomune.it scrive

A7, camionista travolge auto e fugge: tre feriti, illeso un bambino di 20 mesi - Un grave incidente si è verificato stamani lungo l’autostrada A7 tra Genova Ovest ed Est, in direzione Milano, quando un camionista alla guida di una bisarca ha travolto un’autovettura senza fermarsi ... Scrive telenord.it

Incidente Torre del Greco, rintracciato l'automobilista fuggito: è un imprenditore di 28 anni incensurato - Fuga finita per il presunto pirata della strada, responsabile dello schianto frontale che la notte scorsa è costato la vita all’agente Aniello Scarpati, morto durante il ... Riporta msn.com