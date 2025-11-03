Coinvolto in un incidente aggredisce un carabinieri e poi se la prende con la vettura di servizio

RIPARBELLA – . I carabinieri della stazione di Santa Luce hanno arrestato un uomo di 45 anni per violenza e resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento ai danni dello Stato. L’intervento e? avvenuto in localita? La Fagiolaia di Riparbella, dove i militari della stazione di Santa Luce erano intervenuti in supporto al comando arma locale per la gestione della viabilita? a seguito di un sinistro stradale. Il 45enne, conducente di uno dei veicoli coinvolti, si presentava in un evidente stato di agitazione psicomotoria, verosimilmente dovuta all’assunzione di alcol. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

