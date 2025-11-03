Club Milano torna il sorriso Varese crolla con l’Asti
Domenica ricca di emozioni nel Girone A di Serie D per le lombarde, tra la gioia del Club Milano e la delusione del Varese. Finalmente arriva la prima vittoria stagionale per i milanesi che superano in rimonta il Gozzano per 2-1 al termine di una sfida intensa e ricca di colpi di scena. Un successo fondamentale per la squadra di Scavo, che salva la panchina e ritrova entusiasmo dopo settimane complicate. La gara si mette subito in salita per i milanesi, trafitti da un gran destro di Sangiorgio sul primo palo, ma la reazione biancorossa è immediata. Nel finale del primo tempo il solito Rankovic, tornato al gol dopo un digiuno da settembre, trova il pareggio con un perfetto colpo di testa su cross di Magrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
