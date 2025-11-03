Club del Sole cerca 850 nuovi profili

CLUB DEL SOLE, attivo in Italia nell’ospitalità open air, avvia un importante piano di recruiting con l’obiettivo di inserire 850 nuove figure professionali nelle proprie strutture situate nelle più rinomate località turistiche del Paese. La selezione è aperta sia a professionisti del settore turistico-alberghiero sia a giovani diplomati e neolaureati, in particolare provenienti dagli istituti alberghieri, che desiderano intraprendere un percorso di crescita concreta e formativa. Il Gruppo offre contratti stagionali, con possibili opportunità anche durante i mesi invernali, programmi di formazione e sviluppo professionale, prospettive di stabilizzazione e formule contrattuali che includono l’alloggio per la stagione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net