Club Brugge-Barcellona Champions League 05-11-2025 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici Tanti gol tra les Gazelles e i catalani?

Persiste la situazione di emergenza in casa Barcellona: la squadra di Flick prova a fronteggiare i tanti infortuni senza perdere terreno nelle competizioni che è sempre chiamata a recitare con ruolo di assoluto protagonismo. Mercoledì ritorna la Champions League e i catalani saranno attesi dal Club Brugge, che tra le mura amiche è un cliente .

