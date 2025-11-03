Clochard a processo per circonvenzione di incapace a Torino | avrebbe raggirato una donna fragile accertamenti su 70.000 euro

Torinotoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Torino, un clochard di 63 anni è finito a processo insieme a un artigiano con l’accusa di circonvenzione di incapace. La presunta vittima è una donna con cui il senzatetto, in passato, ha avuto una relazione. I fatti risalgono al 2021, prima che l’imputato finisse al centro delle cronache. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Tentarono di bruciarlo vivo, ora il clochard Paolo è a processo a Torino per aver raggirato l'ex compagna: spariti 70 mila euro - Lo scorso aprile, in piazza Risorgimento, qualcuno diede fuoco alla vecchia poltrona su cui dormiva Paolo Scotellaro: l'uomo si salvò per miracolo. Secondo torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Clochard Processo Circonvenzione Incapace