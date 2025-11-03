Clochard a processo per circonvenzione di incapace a Torino | avrebbe raggirato una donna fragile accertamenti su 70.000 euro
A Torino, un clochard di 63 anni è finito a processo insieme a un artigiano con l’accusa di circonvenzione di incapace. La presunta vittima è una donna con cui il senzatetto, in passato, ha avuto una relazione. I fatti risalgono al 2021, prima che l’imputato finisse al centro delle cronache. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
Tentarono di bruciarlo vivo, ora il clochard Paolo è a processo a Torino per aver raggirato l'ex compagna: spariti 70 mila euro - X Vai su X
Arrestato un uomo accusato di aver ucciso un clochard. La lite tra il padrone di un cane e un senzatetto finì in tragedia l'anno scorso a Venaria #IoSeguoTgr https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2025/10/arrestato-il-presunto-assassino-del-senzatetto-po - facebook.com Vai su Facebook
Tentarono di bruciarlo vivo, ora il clochard Paolo è a processo a Torino per aver raggirato l'ex compagna: spariti 70 mila euro - Lo scorso aprile, in piazza Risorgimento, qualcuno diede fuoco alla vecchia poltrona su cui dormiva Paolo Scotellaro: l'uomo si salvò per miracolo. Secondo torino.corriere.it