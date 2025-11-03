Clima Onu | servono 310 miliardi di dollari all’anno per Paesi in via di sviluppo

Secondo l'Onu, i Paesi in via di sviluppo avranno bisogno di oltre 310 miliardi di dollari all'anno per adeguarsi al cambiamento climatico. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Clima, Onu: servono 310 miliardi di dollari all’anno per Paesi in via di sviluppo

