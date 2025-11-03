Clima l’agrigentino Salvatore Vinci tra i 100 leader mondiali secondo la rivista Time

Agrigentonotizie.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un importante riconoscimento internazionale per Salvatore Vinci, originario di Agrigento, inserito dalla rivista Time tra i 100 leader mondiali sul clima. Il prestigioso titolo gli è stato attribuito per il suo impegno nel guidare, all’interno dell’Organizzazione mondiale della sanità, un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Clima L8217agrigentino Salvatore Vinci