Clima l’agrigentino Salvatore Vinci tra i 100 leader mondiali secondo la rivista Time
Un importante riconoscimento internazionale per Salvatore Vinci, originario di Agrigento, inserito dalla rivista Time tra i 100 leader mondiali sul clima. Il prestigioso titolo gli è stato attribuito per il suo impegno nel guidare, all’interno dell’Organizzazione mondiale della sanità, un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
