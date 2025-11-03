Claudio Amendola parla per la prima volta della nuova compagna

Claudio Amendola, fresco di fine riprese della settima stagione de I Cesaroni, ha deciso di concedersi una rara parentesi di sincerità sulla propria vita sentimentale. Lo ha fatto nel corso dell’ultima puntata di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, dove – tra una domanda e l’altra – ha finito per ammettere ciò che molti sospettavano da tempo: nella sua vita c’è una nuova compagna. Una rivelazione quasi pretesa, sempre col sorriso, dalla padrona di casa, che l’ha incalzato fino a quando non ha avuto la risposta che stava aspettando. Le parole di Claudio Amendola sulla nuova compagna. Seduto di fronte alla conduttrice, Claudio Amendola ha reagito quasi imbarazzato alla domanda secca di Silvia Toffanin, che più di una volta l’aveva ospitato quand’era ancora sposato con Francesca Neri: c’è un nuovo amore? L’attore romano non si è sottratto del tutto (a Verissimo è diventato praticamente impossibile), ma ha preferito misurare le parole. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Claudio Amendola parla per la prima volta della nuova compagna

Contenuti che potrebbero interessarti

Claudio Amendola: “Ero un bugiardo, da ragazzo simulai un furto in casa mia e picconai una chiesa” - X Vai su X

“Conservo test Covid positivi per saltare i matrimoni”. Claudio Amendola scherza sulle sue “bugie bianche” a Verissimo, ma poi si apre sulla nuova vita. Dopo Francesca Neri sembra aver ritrovato l’amore - facebook.com Vai su Facebook

Claudio Amendola ha una nuova compagna dopo Francesca Neri (e ne parla per la prima volta) - Messo alle strette dalla conduttrice Silvia Toffanin, l'attore romano rivela: "Non sono più solo, vivo un momento serenissimo della mia vita" ... Come scrive today.it

Claudio Amendola: «Francesca Neri? Sta bene. Dopo di lei ho ritrovato l’amore, ma voglio tenerlo per me» - Claudio Amendola presenta nel salottino di Silvia Toffanin la sua ultima prova cinematografica, "Fuori la verità", una commedia con Claudia Pandolfi e ... Si legge su msn.com

Claudio Amendola: “Uso un test Covid positivo per saltare alcuni eventi. Dopo Francesca Neri, non sono più solo” - Claudio Amendola ospite di Verissimo ha raccontato di aver riciclato dei test Covid positivi, che fece in passato, per "riciclarli e assentarmi ai ... Come scrive fanpage.it