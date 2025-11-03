Classifica sulla criminalità | furti in aumento ma Brindisi scala posizioni
Aumenta la criminalità in Italia, con i delitti denunciati che continuano a crescere, soprattutto la micro-criminalità di strada. I reati segnalati nel 2024 sono stati 2,38 milioni, l’1,7 per cento in più rispetto al 2023, in aumento del 3,4 per cento sul 2019. In questo contesto, Milano si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
