Classifica sulla criminalità | furti in aumento ma Brindisi scala posizioni

Brindisireport.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aumenta la criminalità in Italia, con i delitti denunciati che continuano a crescere, soprattutto la micro-criminalità di strada. I reati segnalati nel 2024 sono stati 2,38 milioni, l’1,7 per cento in più rispetto al 2023, in aumento del 3,4 per cento sul 2019. In questo contesto, Milano si. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il boom della criminalità in Italia: più furti, rapine, reati di droga. 6 arresti su 10 di stranieri - Crescono furti, rapine e reati commessi da stranieri e minori. Si legge su msn.com

Cresce la criminalità a Verona, in aumento i furti. Sempre di più i minori coinvolti nei reati - Reati in aumento a Verona secondo il nuovo Indice della Criminalità pubblicato dal Sole 24 Ore. Secondo veronaoggi.it

Cerca Video su questo argomento: Classifica Criminalit224 Furti Aumento