Classifica film al botteghino 27 ottobre – 2 novembre
Di seguito la classifica al box office nei cinema italiani dei film proiettati in Italia dal 27 ottobre al 2 novembre. 1 La vita va così. Regia: Riccardo Milani Cast: Luca Mameli, Daniele Meloni, Pietro Ragusa, Geppi Cucciari Commedia, Italia 2025, 118 min. 2 Dracula – L'amore perduto. Regia: Luc Besson Cast: Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Matilda De Angelis, Zoë Bleu Sidel Genere: Fantasy Horror — Francia 2025 — 129 min. 3 Cinque secondi. Regia: Paolo Virzì Cast: Francesco Dominedò, Anna Lazzeri, Anna Ferraioli Ravel, Ilaria Spada Genere: Commedia — Italia 2025 — 105 min. 4 Io sono Rosa Ricci.
