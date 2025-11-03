Classici del futuro | la nuova borsa di Prada è l'evoluzione di una delle linee più di successo del brand

L’attuale ossessione per le borse del vintage è ormai nota, anche alle Maison stesse. Celebri e senza tempo, i modelli del passato ispirano le icone del futuro: questione di DNA, di un’estetica che si rinnova ma che rimane fedele a se stessa, di una cifra stilistica rassicurante. L’heritage nella novità: così i brand rispolverano i design del passato trasformandoli nuovamente in oggetti del desiderio. Non semplici revival, ma capitoli nuovi di storie conosciute. Come Prada, che unisce passato e presente, funzione e desiderio, nella Explore: una borsa pronta a tutto, anche (e soprautto) al passare del tempo. 🔗 Leggi su Amica.it

