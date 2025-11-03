Classicadafilla e Orchestra Senzaspine sempre di domenica
La rassegna ClassicadaMercato si sposta al Filla Auditorium nel Parco della Montagnola.Ogni domenica alle 11.30 il pubblico potrà ascoltare formazioni da camera in un contesto informale e accogliente, dove la musica incontra la dimensione conviviale dell’aperitivo, a cura di KIB? – Caffè di Filla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Orchestra Senzaspine – Domenica in musica - Il 2 novembre al Teatro Duse l’ Orchestra Senzaspine inaugura il mese di novembre con un concerto dedicato ai giovani talenti e ai grandi classici del repertorio sinfonico. Scrive ilrestodelcarlino.it
Orchestra Senzaspine. Dieci anni di Bollicine - Parmeggiani: "Ci saranno ballerine classiche e brakedancer". Scrive ilrestodelcarlino.it
L'Orchestra Senzaspine di Bologna negli spazi di Villa Pini - Dopo la demolizione, ancora in corso, dell'ex Mercato San Donato di Bologna, che negli ultimi dieci anni ha ospitato l'Orchestra Senzaspine e la sua Scuola di Musica, le attività dell'Associazione ... Come scrive ansa.it