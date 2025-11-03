Classicadafilla e Orchestra Senzaspine sempre di domenica

Bolognatoday.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna ClassicadaMercato si sposta al Filla Auditorium nel Parco della Montagnola.Ogni domenica alle 11.30 il pubblico potrà ascoltare formazioni da camera in un contesto informale e accogliente, dove la musica incontra la dimensione conviviale dell’aperitivo, a cura di KIB? – Caffè di Filla. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

classicadafilla orchestra senzaspine domenicaOrchestra SenzaspineDomenica in musica - Il 2 novembre al Teatro Duse l’ Orchestra Senzaspine inaugura il mese di novembre con un concerto dedicato ai giovani talenti e ai grandi classici del repertorio sinfonico. Scrive ilrestodelcarlino.it

Orchestra Senzaspine. Dieci anni di Bollicine - Parmeggiani: "Ci saranno ballerine classiche e brakedancer". Scrive ilrestodelcarlino.it

L'Orchestra Senzaspine di Bologna negli spazi di Villa Pini - Dopo la demolizione, ancora in corso, dell'ex Mercato San Donato di Bologna, che negli ultimi dieci anni ha ospitato l'Orchestra Senzaspine e la sua Scuola di Musica, le attività dell'Associazione ... Come scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Classicadafilla Orchestra Senzaspine Domenica