Clamoroso Venerato | Spalletti vuole alla Juventus ex calciatore del suo glorioso Napoli

Luciano Spalletti vuole ricominciare dalla difesa. Il nuovo allenatore della Juventus avrebbe messo nel mirino un suo vecchio pupillo ai tempi del Napoli: Kim Min-Jae, oggi al Bayern Monaco. A rivelarlo è il giornalista RAI Ciro Venerato, che ha spiegato come il tecnico toscano stia spingendo per un rinforzo di grande personalità ed esperienza internazionale. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

