Clamoroso Venerato | Spalletti vuole alla Juventus ex calciatore del suo glorioso Napoli

Dailynews24.it | 3 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Luciano Spalletti vuole ricominciare dalla difesa. Il nuovo allenatore della Juventus avrebbe messo nel mirino un suo vecchio pupillo ai tempi del Napoli: Kim Min-Jae, oggi al Bayern Monaco. A rivelarlo è il giornalista RAI Ciro Venerato, che ha spiegato come il tecnico toscano stia spingendo per un rinforzo di grande personalità ed esperienza internazionale. . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

