Clamoroso a Sky stagisti esultano in diretta al gol dell’Inter | licenziati in tronco
Stagisti Sky. Un episodio curioso, ma anche controverso, ha infiammato il post partita di Verona-Inter, gara vinta dai nerazzurri grazie a un autogol nel finale. Durante la diretta su Sky Sport 24, alle spalle del giornalista impegnato nel racconto del match, due membri della redazione sono stati sorpresi dalle telecamere mentre esultavano apertamente per la vittoria dell’Inter, scatenando un vero e proprio caso mediatico. Il video, ripreso in diretta e subito rilanciato sui social, mostra due persone della redazione di Sky che, al momento del gol decisivo, si alzano di scatto e si abbracciano, tradendo una gioia evidente. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Argomenti simili trattati di recente
“Declino incredibile”. Sondaggi, il tonfo clamoroso: dati chiarissimi, poi la notizia su Giorgia Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Verona Inter, le polemiche non si placano! Scoppia la bufera negli studi Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti al gol dei nerazzurri! La presa di posizione del direttore ... - Verona Inter, non si spengono le polemiche: bufera a Sky per l’esultanza di alcuni giornalisti. calcionews24.com scrive