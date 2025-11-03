Cittadella dello Sport al via i lavori per le rotatorie | come cambia la viabilità
BRINDISI - Chiusura della sp 79 e di via Arturo Martini, a Brindisi, in vista della realizzazione di due rotatorie a servizio della Cittadella dello Sport, in contrada Masseriola. È stata disposta la chiusura del tratto stradale per i veicoli provenienti da Tuturano dalla ss 16 e da San Pietro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Ravennawebtv. . Ritardi nei lavori per la Cittadella dello Sport della Graziola a Faenza: ancora 4-5 mesi di cantiere Nel corso di questi anni il progetto ha incontrato diversi problemi, a cominciare dall’alluvione, che ha portato al ritardo della consegna del canti - facebook.com Vai su Facebook
Torre del Grifo, la cittadella dello sport in passato casa del @Catania calcio, contesa. Oltre a #Pelligra si è fatto avanti un altro gruppo. Possibili rilanci fino al 23 ottobre. Il 30 l'assegnazione. Nel tg delle 14 @TgrRai - X Vai su X
Ritardi nei lavori per la Cittadella dello Sport della Graziola: ancora 4-5 mesi di cantiere - I lavori alla Graziola per la Cittadella dello Sport dovrebbero finire fra 4- Da ravennawebtv.it
L’AQUILA: LAVORI FERMI PER LA CITTADELLA DELLO SPORT A ROIO, DOVEVA ESSERE RICONSEGNATA DOMANI - L’AQUILA – I lavori avrebbero dovuto essere consegnati domani ma per vedere realizzata la cittadella dello sport i residenti della frazione aquilana di Roio dovranno aspettare ancora molto tempo. Si legge su abruzzoweb.it