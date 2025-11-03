Cittadella dello Sport al via i lavori per le rotatorie | come cambia la viabilità

BRINDISI - Chiusura della sp 79 e di via Arturo Martini, a Brindisi, in vista della realizzazione di due rotatorie a servizio della Cittadella dello Sport, in contrada Masseriola. È stata disposta la chiusura del tratto stradale per i veicoli provenienti da Tuturano dalla ss 16 e da San Pietro. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

