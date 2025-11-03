Cittadella Castelli’s on fire | Stiamo facendo grandi partite Si respira un’altra aria

Quarta vittoria consecutiva, sesto risultato utile di fila e prima rimonta stagionale: il Cittadella di Manuel Iori continua la sua scalata nel girone A di Serie C. Tra i protagonisti del pomeriggio di domenica, ancora Davide Castelli, autore del gol del momentaneo pareggio contro la Pro Vercelli. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Pioggia e nubi minacciose per tutto il match. Il Citta va sotto, la riprende e la ribalta. Altri 3 punti firmati Castelli e capitan Vita!

Sul finale di frazione la riprende Castelli. Vita ad inizio ripresa completa la rimonta per un Citta che infila la 4ª vittoria consecutiva!

Cittadella, Castelli’s on fire: «Stiamo facendo grandi partite. Si respira un’altra aria» - L'attaccante di Iori, due reti nelle ultime tre partite, si è definitivamente sbloccato in casa Cittadella: «I risultati aiutano e il cambio di modulo ci ha dato equilibrio e fiducia. Come scrive padovaoggi.it

